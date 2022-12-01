В ході переговорів SpaceX з Міністерством оборони США в жовтні компанія попросила Вашингтон платити 4500 доларів на місяць за кожен термінал для України.

На тлі російських атак по українській енергосистемі ціни на пристрої зв'язку Starlink в Україні зросли майже вдвічі.

Як повідомляє Financial Times, у компанії SpaceX очікують, що термінали Starlink коштуватимуть для нових українських споживачів близько 700 доларів. Раніше користувачі з України могли купити термінал Starlink за 385 доларів.

Як йдеться в матеріалі, в ході переговорів SpaceX з Міністерством оборони США в жовтні компанія попросила Вашингтон платити 4500 доларів на місяць за кожен термінал для України. Представник Пентагону повідомив, що відомство зв'язалося зі SpaceX, але не уточнив подробиці переговорів. Він також підкреслив, що для США та України супутниковий зв'язок є найважливішим засобом на полі бою.

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Війна в Україні та ситуація зі Starlink:

У серпні 2022 року компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40 відсотків, вартість підписки знизили з $100 до $60.

29 листопада 2022 року стало відомо про те, що Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців. Для українських користувачів, починаючи з 29 грудня, місячна абонплата зросте з 60 до 75 доларів.

30 листопада 2022 року Кабмін дозволив ввозити в Україну Starlink і запчастини для генераторів без мит і ПДВ.

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