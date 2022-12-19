Відповідну функцію реалізують на базі програми Google Lens.

Незрозумілі "каракулі" лікарів – велика проблема для багатьох. Все тому, що значне число фахівців пишуть рецепти на ліки в поспіху. В Google розв'язали проблему за допомогою технологій.

Днями пошуковий гігант провів щорічну презентацію в Індії, на якій оголосив про спільний з фармацевтами проєкт, в рамках якого ШІ компанії навчився розшифровувати незрозумілий почерк лікарів. Функцію реалізують на базі програми Google Lens, повідомляє портал TechCrunch.

Для розпізнавання написаного тексту користувачам треба буде навести камеру на текст рецепта або завантажити його з фотобібліотеки. Після цього система проаналізує текст, виявить назви ліків і надасть користувачеві список найменувань. Все працює на основі штучного інтелекту.

Відео дня

Поки функція працює тільки мовою хінді (Індія). Однак в Google планують розширювати географію перекладача, додавши в нього англійську та інші європейські мови.

Google Pixel 7 Pro визнали найкращим смартфоном 2022 року

Серія Google Pixel цього року відрізняється від будь-якого іншого флагмана на ринку, заявила редакція порталу Android Authority. Вона виділяється на тлі конкурентів дизайном, що впадає в око, продуктивним чипсетом Tensor G2 і першокласним софтом. Причому Pixel 7 Pro також переміг і в категорії "Вибір користувачів".

Додатково в якості переваг Google Pixel 7 Pro називають систему розпізнавання обличчя Face Unlock, ексклюзивні "фішки" Pixel, гарантовану підтримку ПЗ протягом п'яти років, покращений сканер відбитків і "живучість" батареї.

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