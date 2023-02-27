Серед них – віджет для окремої замітки в Google Keep та можливість регулювання масштабу сторінки в Chrome для Android.

Google продовжує розвивати фірмову мобільну ОС, розширюючи її функціонал. Нещодавно розробники опублікували у своєму блозі новий пост, що розкриває майбутні нововведення і можливості для Android та Wear OS.

Серед таких – віджет для окремої замітки в Google Keep та можливість регулювання масштабу сторінки в Chrome для Android. Очікується, що вони запрацюють вже найближчими тижнями.

Google анонсувала нові фішки для Android

Для тих, хто активно використовує сервіс Google Keep, тепер можна розмістити на робочому столі віджет з однією заміткою – наприклад, списком покупок – для редагування якої не доведеться запускати сам застосунок. Раніше віджет пропонував тільки перелік всіх збережених заміток.

Не оминули розробники Google й носимі пристрої. Google Keep для Wear OS тепер підтримує два нових ярлики для циферблатів зі швидким створенням заміток і списків за допомогою голосового введення.

Інший популярний сервіс Google Meet обзаведеться підтримкою функції шумозаглушення під час відеодзвінків на більшій кількості пристроїв Android. А технологія Fast Pair незабаром зможе підключати нові Bluetooth-навушники до Chromebook в один дотик – а якщо вони вже з'єднані з Android-девайсом, ноутбук на Chrome OS автоматично під'єднається до них.

Також в мобільній версії браузера Chrome для Android з'явиться можливість збільшити розмір контенту (тексту, зображень і відео) на 300% від вихідного без шкоди для дизайну Інтернет-сторінок. Зараз функція доступна в Chrome Beta, а в березні з'явиться в стабільному релізі.

Нагадаємо, актуальна версія Android під номером 13 вийшла минулого літа. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційності та поліпшенні дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками програми тим самим звільнивши пам'ять і обмеживши небажану фонову активність. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок.

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