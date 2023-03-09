Проблеми з підключенням спостерігаються після широкомасштабних російських ракетних атак по Україні.

Українців попередили про можливі проблеми з інтернетом та зв'язком на тлі масованого ракетного удару військ РФ по Україні. Черговий прояв тероризму росіян вже прокоментував лідер країни Володимир Зеленський.

Як відзначили фахівці сервісу NetBlocks, вранці 9 березня трафік вже впав у деяких регіонах України. Це пов'язано з екстреними відключеннями електроенергії.

"Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до Інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, головним чином через аварійне відключення електроенергії",-йдеться в повідомленні.

Також через відключення світла в деяких районах України спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.

Армія РФ атакувала енергетичні об'єкти України

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня ворог здійснив нову спробу дестабілізувати Україну шляхом знищення її енергетичної інфраструктури. Одним з перших про відповідні прильоти повідомив речник Одеської ОВА. Як превентивну міру, про відключення світла оголосили в ряді областей України.

Пізніше в ДТЕК уточнили, що вночі війська РФ завдали ударів по трьох теплоелектростанціях. Там повідомили про проблеми з обладнанням. На цей час енергетики працюють над відновленням ліній.

Також приліт по енергетичному об'єкту нещодавно підтвердив голова ОВА Івано-Франківської області. Він уточнив, що жертв і постраждалих внаслідок інциденту немає.

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