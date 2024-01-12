Продажі RTX 4070 Super розпочнуться 17 січня за ціною 599 доларів.

Слідом за недавньою презентацією лінійки GeForce RTX 40 Super, в мережу потрапила і таблиця, в якій продуктивність "супервідеокарт" порівнюється зі звичайними моделями. Схоже, у Nvidia з'явився новий топ за співвідношенням продуктивності та ціни.

Як повідомляє Wccftech, результати тестів були отримані на основі 3DMark, де генерація кадрів NVIDIA не використовується. Це дозволяє отримати більш реалістичне порівняння "чистої" продуктивності відеокарт різних поколінь.

Отже, згідно з цими даними:

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RTX 4080 Super демонструє приріст продуктивності на 8,8% порівняно з базовою моделлю.

RTX 4070 Ti Super та RTX 4070 Super оцінюються відповідно на 12% та 10%.

По частині потужності на кожен вкладений долар найкраще співвідношення, за даними джерела, пропонує модель RTX 4070 Super. За нею йде 4070 Ti Super, а потім – 4080 Super. Втім, для більш об'єктивного порівняння новинок з попередниками варто дочекатися повноцінних сторонніх тестів в різних іграх.

Нагадаємо, вартість RTX 40 Super починається з 599 доларів за молодшу RTX 4070 Super. RTX 4070 Ti Super коштує 799 доларів, RTX 4080 Super – 999 доларів. Характеристики нових відеокарт, дата виходу та інші деталі – в окремій новині.

Також, як повідомляється, Nvidia готує "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної) і "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої GDDR6X. Вони дебютують в лютому-березні.

Конкуренти з AMD днями представили нову "народну" відеокарту для геймерів з 16 ГБ пам'яті. Це оптимальна модель для гри при роздільній здатності 1080p або 1440p з FSR.

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