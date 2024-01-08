Це оптимальна модель для гри при роздільній здатності 1080p або 1440p з FSR.

Поки Nvidia розширює лінійку відеокарт GeForce RTX 40хх новими моделями в ціновому діапазоні від 600 до 1000 доларів, конкуренти з AMD припасли новинку для геймерів, яка запропонує 16 ГБ пам'яті за мінімальні гроші.

Radeon RX 7600 XT – це оптимальна модель для гри при роздільній здатності 1080p або 1440p з FSR. Її продаватимуть за 329 доларів – на $60 дорожче Radeon RX 7600

Ключових відмінностей від звичайної RX 7600 декілька:

Обсяг пам'яті збільшився вдвічі – з 8 до 16 ГБ. Відео дня

Частоти GPU підросли з 2,25 ГГц до 2,47 ГГц в ігровому режимі і з 2,66 ГГц до 2,76 ГГц в режимі Boost.

Енергоспоживання також стало більше – зі 165 Вт до 190 Вт. Картка буде поставлятися з новомодним портом DisplayPort 2.1.

Radeon RX 7600 XT надійде в продаж 24 січня. Конкурувати новинці доведеться з GeForce RTX 4060, яка вийшла минулого літа за ціною 299 доларів. Але у неї всього 8 ГБ пам'яті.

Як УНІАН повідомляв, незабаром очікується новий дефіцит ігрових відеокарт. Все через те, що Nvidia переорієнтується на сегмент спеціалізованих процесорів для навчання штучного інтелекту. Зараз він куди прибутковіше, ніж споживчі відеокарти.

Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли чи не втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чіпів, які не встигали покрити зростаючий попит.

А магазин ігор Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед її користувачів. Як з'ясувалося, число гравців з Windows 10 постійно знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

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