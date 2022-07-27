Поки тільки в Індії, але скоро повинен з'явитися і в інших країнах.

Компанія Realme представила на ринку смарт-годиників бюджетну модель Watch 3, що прийшла на зміну Watch 2. Її головна особливість – функція приймання дзвінків та автономність до семи днів.

Новинка захищена від вологи та пилу за стандартом IP68, а також оснащена 1,8-дюймовим дисплеєм IPS з роздільною здатністю 240×286 пікселів та яскравістю 500 ніт, пише GizChina.

Користувачам буде доступно більше сотні циферблатів й ще більше тренувань, включаючи йогу, силові вправи, біг і еліптичний тренажер. Пристрій також можна використовувати для вимірювання пульсу, відстеження кисню в крові, моніторингу стресу і сну й т.д.

В Індії за Realme Watch 3 просять всього 3499 рупій (близько 1600 грн). Пізніше годинник повинен з'явитися і в інших країнах, включаючи Україну.

Раніше УНІАН розповідав про унікальний смарт-годинник, який працює до 50 днів без підзарядки. Підключаються вони до будь-якого смартфона, на якому встановлені Android 6.0 або iOS 9.0 і новіше, а просять за них 60 доларів.

Також повідомлялося, що на осінній презентації Apple покаже нову модель смарт-годинника Apple Watch, який постане в абсолютно новому дизайні. Це буде перше велике оновлення годинника з 2018 року.

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