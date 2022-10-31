Гаджет також можна використовувати в парі з планшетом або ноутбуком.

Ще торік компанія Nex Computer анонсувала випуск незвичайного й вкрай цікавого аксесуара NexPad – він перетворює будь-який смартфон на Android в повноцінний планшетний комп'ютер. Тепер цей гаджет почав продаватися в деяких країнах.

Про це повідомляє портал Gizmochina.

Фактично, це док-станція, яка підключається до смартфона через USB-C і дозволяє працювати з ним на великому екрані. Водночас, сам телефон можна використовувати як додатковий екран або тачпада – він кріпиться на нижню панель NexPad за допомогою магнітів.

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Відомо, що розмір самого IPS-дисплея становить 12 дюймів, що робить підсумковий планшет порівнянним за розмірами з iPad Pro 12". Що ж до ціни NexPad, то за нього просять 249 доларів або близько 9 тис. грн. Наразі його можна придбати в США та Канаді.

Інші цікаві гаджети 2022 року

Раніше цього місяця стартував збір коштів на найменший у світі павербанк на 40 000 мАг. Він може 10 разів зарядити iPhone 13 і не боїться занурень у воду на глибину до одного метра – його корпус захищений за стандартом IP67.

Також УНІАН розповідав про мишку-орігамі, яка може складатися. У розкладеному стані її товщина складає всього 4.5 мм, що дозволяє взяти з собою пристрій, навіть якщо місця в сумці зовсім мало.

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