Windows 11 набирає популярність, але лідером, як і раніше, з великим відривом залишається "десятка".

Маркетингове агентство Statcounter поділилося результатами свіжого дослідження про ринкову частку різних версій ОС Windows станом на початок 2023 року.

Лідером, як і раніше, з великим відривом залишається Windows 10 з 68,8% користувачами, проте її частка з кожним місяцем падає – не в останню чергу через агресивний маркетинг Microsoft. Для порівняння, рік тому "десятка" була встановлена на 82,4% комп'ютерах.

На другому місці йде Windows 11, яка минулого місяця отримала рекордну для себе частку ринку операційних систем сімейства Windows – 18,1%. Третьою за популярністю Windows є сьома версія ОС з часткою 9,55%.

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Частки Windows 8.1, Windows 8 і Windows XP становлять 2,28%, 0,79% і 0,4% відповідно.

Загалом, на Windows припадає 74,14% світового ринку настільних систем, macOS контролює 15,3%. Втім, якщо говорити про всі "операційки", безумовним лідером є Android з 42,99%, за ним слідують Windows (29,2%), третє місце займає iOS з 17,2%.

Показово, що Windows 11 набагато популярніший серед геймерів. Опитування Steam за січень 2023 року показує, що нова ОС встановлена на майже 32% ігрових комп'ютерів. В той самий час частка "десятки" становить 66%.

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся більше як рік тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше, не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

Раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь рік. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.

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