Microsoft все агресивніше рекламує оновлення з Windows 10 до Windows 11. Зокрема, деякі користувачі "десятки" почали скаржитися, що їм приходить повідомлення про апдейт, яке займає весь екран. І закрити його не так просто.
На найвиднішому місці першого вікна зустрічають дві кнопки – "Отримати [оновлення]", або "Запланувати [оновлення]". Відмовитися від апдейта можна лише через малопомітну кнопку на нижній панелі.
Навіть двічі відмовившись від апдейта, відкривається сторінка зі списком ключових "фішок" ОС. На цьому екрані немає можливості закрити сповіщення, а можна лише натиснути кнопку "Назад".
Якщо знову відмовитися від Windows 11, відкриється ще одна сторінка, на якій Microsoft покаже інші функції системи. І тільки після цього з'явиться кнопка, що дозволяє продовжити користуватися Windows 10 і вже остаточно закрити сповіщення.
Журналісти відзначають, що в цьому випадку Microsoft експлуатує "темні патерни" – так називають прийоми в інтерфейсі, які спрямовані на отримання результату всупереч інтересам користувача.
Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11
Реліз Windows 11 відбувся більше як рік тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.
Станом на січень 2023 року система встановлена на 18.12%, а Windows 10 – на 68.86%. При цьому серед користувачів Steam частка "одинадцятки" становить 30% і постійно зростає.
Раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь 2023 рік. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.