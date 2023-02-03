А ще раніше компанія припинила продаж ліцензій Windows 10 на своєму сайті.

Microsoft все агресивніше рекламує оновлення з Windows 10 до Windows 11. Зокрема, деякі користувачі "десятки" почали скаржитися, що їм приходить повідомлення про апдейт, яке займає весь екран. І закрити його не так просто.

На найвиднішому місці першого вікна зустрічають дві кнопки – "Отримати [оновлення]", або "Запланувати [оновлення]". Відмовитися від апдейта можна лише через малопомітну кнопку на нижній панелі.

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Навіть двічі відмовившись від апдейта, відкривається сторінка зі списком ключових "фішок" ОС. На цьому екрані немає можливості закрити сповіщення, а можна лише натиснути кнопку "Назад".

Якщо знову відмовитися від Windows 11, відкриється ще одна сторінка, на якій Microsoft покаже інші функції системи. І тільки після цього з'явиться кнопка, що дозволяє продовжити користуватися Windows 10 і вже остаточно закрити сповіщення.

Журналісти відзначають, що в цьому випадку Microsoft експлуатує "темні патерни" – так називають прийоми в інтерфейсі, які спрямовані на отримання результату всупереч інтересам користувача.

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся більше як рік тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

Станом на січень 2023 року система встановлена на 18.12%, а Windows 10 – на 68.86%. При цьому серед користувачів Steam частка "одинадцятки" становить 30% і постійно зростає.

Раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь 2023 рік. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.

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