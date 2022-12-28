Здебільшого це старі пристрої на Android, але серед них є і "яблучні" гаджети.

WhatsApp часто отримує нові оновлення, і не рідко старі смартфони "не встигають" за ними. Так, з черговою хвилею оновлень популярний месенджер перестане працювати на майже 50 пристроях.

Здебільшого це старі пристрої на Android, але серед них є iPhone 5 і 5c, які працюють на iOS 10. WhatsApp давно вимагає мінімум iOS 12, тому ці айфони вже давно не отримують нові функції месенджера, а тепер він і зовсім перестане запускатися, пише Gizchina.

Повний список пристроїв:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

WhatsApp перестане працювати на перерахованих вище смартфонах вже 31 грудня 2022 року. Месенджер не пропонує компромісів: користувачам застарілих апаратів пропонують змінити пристрій на актуальніший. Також їм порадили зберегти історію чатів.

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Що нового з'явилося в WhatsApp у 2022 році

У 2022 році в WhatsApp додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кількох чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

Крім того, в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією функцією могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.

Ще в WhatsApp з'явилася копія "Збереженого" з Telegram. Тепер користувачі можуть відправляти повідомлення самому собі в спеціальний чат. Там же можна робити свої нотатки.

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