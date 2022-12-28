WhatsApp часто отримує нові оновлення, і не рідко старі смартфони "не встигають" за ними. Так, з черговою хвилею оновлень популярний месенджер перестане працювати на майже 50 пристроях.
Здебільшого це старі пристрої на Android, але серед них є iPhone 5 і 5c, які працюють на iOS 10. WhatsApp давно вимагає мінімум iOS 12, тому ці айфони вже давно не отримують нові функції месенджера, а тепер він і зовсім перестане запускатися, пише Gizchina.
Повний список пристроїв:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- Archos 53 Platinum
- Grand S Flex ZTE
- Grand X Quad V987 ZTE
- HTC Desire 500
- Huawei Ascend D
- Huawei Ascend D1
- Huawei Ascend D2
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend P1
- Quad XL
- Lenovo A820
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus F5
- LG Optimus F6
- LG Optimus F7
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L4 II Dual
- LG Optimus L5
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus Nitro HD
- Memo ZTE V956
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Sony Xperia Arc S
- Sony Xperia miro
- Sony Xperia Neo L
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight ZT
WhatsApp перестане працювати на перерахованих вище смартфонах вже 31 грудня 2022 року. Месенджер не пропонує компромісів: користувачам застарілих апаратів пропонують змінити пристрій на актуальніший. Також їм порадили зберегти історію чатів.
Що нового з'явилося в WhatsApp у 2022 році
У 2022 році в WhatsApp додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кількох чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.
Крім того, в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією функцією могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.
Ще в WhatsApp з'явилася копія "Збереженого" з Telegram. Тепер користувачі можуть відправляти повідомлення самому собі в спеціальний чат. Там же можна робити свої нотатки.