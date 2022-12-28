У списку iPhone 5 і iPhone 5c, а також ряд моделей від Samsung і Huawei / фото REUTERS

WhatsApp часто отримує нові оновлення, і не рідко старі смартфони "не встигають" за ними. Так, з черговою хвилею оновлень популярний месенджер перестане працювати на майже 50 пристроях.

Здебільшого це старі пристрої на Android, але серед них є iPhone 5 і 5c, які працюють на iOS 10. WhatsApp давно вимагає мінімум iOS 12, тому ці айфони вже давно не отримують нові функції месенджера, а тепер він і зовсім перестане запускатися, пише Gizchina.

Повний список пристроїв:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • Archos 53 Platinum
  • Grand S Flex ZTE
  • Grand X Quad V987 ZTE
  • HTC Desire 500
  • Huawei Ascend D
  • Huawei Ascend D1
  • Huawei Ascend D2
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei Ascend Mate
  • Huawei Ascend P1
  • Quad XL
  • Lenovo A820
  • LG Enact
  • LG Lucid 2
  • LG Optimus 4X HD
  • LG Optimus F3
  • LG Optimus F3Q
  • LG Optimus F5
  • LG Optimus F6
  • LG Optimus F7
  • LG Optimus L2 II
  • LG Optimus L3 II
  • LG Optimus L3 II Dual
  • LG Optimus L4 II
  • LG Optimus L4 II Dual
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L5 Dual
  • LG Optimus L5 II
  • LG Optimus L7
  • LG Optimus L7 II
  • LG Optimus L7 II Dual
  • LG Optimus Nitro HD
  • Memo ZTE V956
  • Samsung Galaxy Ace 2
  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy S2
  • Samsung Galaxy S3 mini
  • Samsung Galaxy Trend II
  • Samsung Galaxy Trend Lite
  • Samsung Galaxy Xcover 2
  • Sony Xperia Arc S
  • Sony Xperia miro
  • Sony Xperia Neo L
  • Wiko Cink Five
  • Wiko Darknight ZT

WhatsApp перестане працювати на перерахованих вище смартфонах вже 31 грудня 2022 року. Месенджер не пропонує компромісів: користувачам застарілих апаратів пропонують змінити пристрій на актуальніший. Також їм порадили зберегти історію чатів.

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Що нового з'явилося в WhatsApp у 2022 році

У 2022 році в WhatsApp додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кількох чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

Крім того, в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією функцією могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.

Ще в WhatsApp з'явилася копія "Збереженого" з Telegram. Тепер користувачі можуть відправляти повідомлення самому собі в спеціальний чат. Там же можна робити свої нотатки.

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