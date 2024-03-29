Щоб зберегти доступ до переписок та облікового запису, необхідно погодитися на нові умови.

Найпопулярніший месенджер у світі, WhatsApp, оновлює політику конфіденційності та умови обслуговування. Користувачі повинні погодитися з новими правилами до 11 квітня, інакше їхній обліковий запис може бути заблоковано, пише Notebook Check.

Оновлення відображає новий антимонопольний закон Євросоюзу, що зобов'язує впровадити сумісність різних месенджерів – фішка скоро стане доступною по всьому світу. Якщо коротко: через WhatsApp можна буде писати користувачам Telegram і Discord, не виходячи з основного месенджера.

Крім того, з 11 квітня WhatsApp змінює вимоги до мінімального віку для користувачів месенджера, знизивши його з 16 до 13 років.

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Користувачів, які зараз не погодилися з новою політикою конфіденційності, блокувати не будуть, але доступ до месенджера буде обмежено. Повернути доступ можливо, якщо повторно запустити месенджер і погодитися з описаними вимогами.

Нагадаємо, у 2021 році WhatsApp ухвалив нові правила приватності, які призвели до невдоволення багатьох користувачів і різкого зростання кількості завантажень конкурентів в особі Telegram і Signal. Користувачі негативно оцінили той факт, що месенджер почне передавати їхні дані у Facebook.

Останнім часом в Україні все частіше говорять про регулювання Telegram. Так, наприклад, днями було зареєстровано законопроєкт з обмеженнями для Telegram. Він, серед іншого, передбачає виділення провайдерів платформ загального доступу до інформації як окремих суб'єктів у сфері медіа.

До цього в парламенті дали оцінку забороні Telegram. Адміністрація месенджера поки що відмовляється йти на контакт з українською владою. Йдеться, що в умовах поширення російської пропаганди "логічним" виглядає блокування месенджера.

Водночас керівник ГУР України Кирило Буданов зазначив, що з погляду національної безпеки Telegram можна використовувати на користь України.

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