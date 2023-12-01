Новий режим "розширює і покращує" вже наявні функції економії заряду акумулятора.

Компанія Microsoft додала у Windows 11 нову опцію енергозбереження. Цікаво, що її можна увімкнути як для ноутбуків, так і для десктопних комп'ютерів.

Як пише The Verge, нове налаштування вже з'явилось в попередній збірці Windows 11 (26002 в каналі Canary). Воно "розширює і покращує" наявні функції економії заряду акумулятора.

Новий режим "Енергозбереження" буде працювати за аналогією з наявною в системі "Економією заряду". Вона частково урізує продуктивність системи, але помітити це звичайний користувач зможе хіба що в іграх або сильному навантаженні – при роботі в браузері поведінка ноутбука не зміниться.

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Новий інструмент Windows 11 можна увімкнути на постійній основі, або налаштувати його автозапуск при досягненні акумулятором певного відсотка низького заряду. Управляти "Енергозбереженням" можна з меню швидких дій в системному треї.

Поки що нововведення є в попередній збірці Windows 11. Реліз для всіх буде пізніше, найімовірніше, до кінця 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Microsoft випустила великий апдейт для Windows 11 з чат-ботом Copilot, вбудованим розпакуванням архівів і нейромережами.

А нещодавно компанія вбудувала в Paint нейромережу DALL-E для генерації картинок. Щоб вийшло красиво, потрібно лише ввести опис текстом і вибрати один з трьох стилів.

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