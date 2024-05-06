Реклама в меню "Пуск" уже з'явилася в багатьох користувачів актуального оновлення KB5036980.

Наприкінці квітня Microsoft почала поширення оновлення для Windows 11 під номером KB5036980, яке додало рекламу в меню "Пуск". Це природно викликало негативну реакцію у користувачів, а деякі ентузіасти почали створити утиліти для видалення рекламних банерів.

Перше робоче рішення запропонував розробник xM4ddy, пише портал Tom's Hardware. Його програма під назвою "Oh F*ck Go Back" вирізає рекламу і рекомендації з різних розділів у Windows 11, шляхом автоматичного редагування реєстру.

Утиліта має простий у використанні користувальницький інтерфейс і показує, які види реклами можна видалити. Щоб реклама в Windows 11 зникла всюди, потрібно залишити активованими всі галочки і перезапустити комп'ютер.

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Програма поширюється безкоштовно – завантаження відбувається з офіційної сторінки на GitHub. Утиліта "OFGB" вже набула великої популярності на Reddit та інших тематичних форумах і привернула тисячі користувачів.

Варто зазначити, що поки що рекламу в меню "Пуск" Windows 11 можна відключити і штатними засобами, але в інших місцях ОС рекламу відключити складніше – наприклад, банери з пропозицією перейти на браузер Edge. При цьому, є чутки, що в майбутніх оновленнях рекламу додадуть і в "Провідник".

Експерти кажуть, що настирлива реклама – одна з причин, чому Windows 11 не має таку популярність у користувачів, як "десятка". Після рекордного максимуму в 28,16% у лютому поширення нової ОС опустилося до 25%. Частка Windows 10 при цьому зросла до 70%.

Оскільки користувачі не хочуть оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12, на який усі чекали цієї осені. Замість неї вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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