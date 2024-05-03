Користувачі стали частіше повертатись з Windows 11 до Windows 10: у чому причина

У мережі вважають, що показники Windows 11 знижує сама Microsoft, вводячи нові обмеження, пов'язані з системними вимогами.

Windows 11 цієї осені виповниться вже три роки, але їй ніяк не вдається наздогнати свого попередника, який станом на квітень 2024 року займає 70% ринку. Ба більше, популярність нової ОС падає вже котрий місяць поспіль.

Про це свідчать дані аналітичного агентства Statcounter. Досягнувши рекордного максимуму в 28,16% у лютому 2024 року, зараз ця цифра опустилася до 25%. Частка Windows 10 при цьому зросла до 70% вперше з осені минулого року.

В Україні Windows 11 і зовсім користується попитом лише у 12% користувачів, тоді як частка Windows 10 перевищує 81%. Цікавим є ще той факт, що частка Windows 7 серед українських юзерів становить значні 4,7%.

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Експерти вважають, що користувачі повертаються на "десятку" через велику кількість реклами в Windows 11 і обмеження, пов'язані з системними вимогами. Наприклад, майбутнє велике оновлення 24H2 вимагатиме від процесорів підтримку технологій POPCNT і SSE4.2, а для повноцінної роботи ШІ-функцій знадобиться спеціальний модуль, який є тільки в найактуальніших моделях Intel і AMD Ryzen.

Windows 10, зі свого боку, вийшла вельми вдалою і добре оптимізована під слабке залізо, крім того, її підтримка закінчиться тільки в жовтні 2025 року. Враховуючи це, у користувачів старої ОС практично немає причин оновлювати свою операційну систему.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12, на який всі чекали цієї осені. Замість неї вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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