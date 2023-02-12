Всього на цей момент нову ОС отримали 11 пристроїв виробника.

Xiaomi завершила першу фазу оновлення своїх пристроїв до MIUI 14. Всього нову ОС на базі Android 13 отримали 11 пристроїв виробника. Новеньких Xiaomi 13 у списку немає, оскільки вони поставляються з коробки з уже попередньо встановленим MIUI 14.

Смартфони, які отримали MIUI 14:

Xiaomi 12S Ultra,

Xiaomi 12S Pro,

Xiaomi 12S,

Xiaomi 12 Pro,

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition,

Xiaomi 12,

Xiaomi MIX Fold 2,

Redmi K50 Pro,

Redmi K50,

Redmi K50 Extreme Edition,

Redmi K50 Gaming Edition.

Як оновити свій Xiaomi до актуальної MIUI

За замовчуванням всі Аndroid-смартфони самі перевіряють наявність актуальних оновлень. Регулюється ця опція спеціальною галочкою. Перевірити, чи включена вона, можна за шляхом: "Система" → "Про пристрій" → "Про телефон" → "Версія MIUI".

Відео дня

Коли для установки стане доступний апдейт, вам прийде сповіщення. Потрібно лише натиснути по спливаючому повідомленню і підтвердити дію. У разі, коли підтвердження довго немає, смартфон оновиться самостійно, поки ви їм не будете користуватися. Зазвичай, цей процес відбувається вночі.

Другий етап оновлення MIUI 14 очікується наприкінці березня

Старт розгортання оновлення для смартфонів з другої партії очікується в кінці березня. Повний список пристроїв, які точно отримають оновлення, доступний тут. До цього увійшла лінійка Xiaomi 11 й смартфони серії Redmi Note 11 і 12-го покоління.

Детальніше про MIUI 14

У Xiaomi називають MIUI 14 найшвидшою і "найлегшою" OC. Тепер система займає менше місця в пам'яті смартфона і більш енергоефективна, архівує рідко використовувані застосунки та дозволяє користувачам видалити практично будь-яку з попередньо встановлених програм.

Також MIUI 14 отримала нові великі іконки (розмір значків можна змінювати) і віджети, а на головний екран можна вивести цифрового вихованця – це "оживляє" робочий стіл.

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