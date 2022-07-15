Переважно в таких пристроях упор робиться на хорошу камеру та батарею.

Вибрати бюджетний, але при цьому якісний смартфон буває непросто. Редакція порталу Gizchina зібрала список з популярних смартфонів, що вийшли у 2021-2022, та які зараз продаються за ціною трохи менше ніж 150 доларів.

Переважно в таких пристроях упор робиться на хорошу камеру, великий запас оперативної і внутрішньої пам'яті, а також батарею, говориться в замітці.

Відкриває список Realme 8 5G. Смартфон оснащений 6,52-дюймовим FullHD+ екраном з частотою 90 Гц, потрійною AI-камерою з основним модулем на 48 Мп, і акумулятором місткістю 5000 мАг.

Ще один добротний смартфон, який істотно подешевшав з моменту свого релізу – POCO M3 Pro. У порівнянні зі звичайною версією, телефон отримав інший зовнішній вигляд і більш потужну начинку. Також є підтримка 5G.

Далі йде бюджетний Redmi 10C від Xiaomi. Він виконаний в пластиковому корпусі зі сканером пальця, який вбудований в модуль камери, оснащений акумулятором місткістю 5000 мАг і чіпом Snapdragon 680.

Єдиним помітним недоліком пристрою є 6,71-дюймовий дисплей зі скромним дозволом HD+ і частотою в 60 Гц.

Також в список потрапив найдоступніший смартфон Samsung з підтримкою мереж п'ятого покоління – Galaxy A22. Модель може похвалитися великим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, просторовим звуком Dolby Atmos і бічним сканером пальця.

Замикає рейтинг фотофлагман TCL 30, оснащений 50-МП основною камерою поряд з 2-МП датчиком глибини і 2-МП макрокамерою. Спереду смартфон оснащено камерою на 8 Мп.

Крім того, це єдиний представник списку, який отримав AMOLED-екран з діагоналлю 6,7-дюймовов і роздільною здатністю FullHD+. Працює апарат на базі чіпа MediaTek Helio G37 з встановленим Android 12.

Як УНІАН повідомляв, компанія Meizu випустила бюджетний клон iPhone 13 вартістю всього $100. Спереду у новинки є виріз у вигляді характерного "чубчика", а на тильній стороні дві камери, розташовані по діагоналі.

Також писали про дизайнерський середняк Nothing Phone (1) від нового бренду співзасновника OnePlus. Головною фішкою пристрою стало підсвічування з 900 світлодіодів і дисплей з симетричними рамками.

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