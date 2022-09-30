Прем'єра флагманської лінійки відбудеться вже наступного тижня.

На просторах китайського інтернету з'явилися перші "живі" фотографії майбутнього Xiaomi 12T Pro, який стане першим пристроєм компанії з 200-мегапіксельною камерою на борту.

"Серцем" головного фотомодуля новинки стане датчик Samsung HP1 з діагоналлю матриці 1/1,22 дюйма. До речі, він вже використовується в комерційних смартфонах – як приклад можна згадати Motorola X30 Pro.

Зазначається що розмір одного пікселя становить 0,64 мікрометра, однак за допомогою "біннінга" камера здатна об'єднувати кілька маленьких пікселів в один великий розміром 1,28 мкм, що позитивно позначається на якості фотографій, зроблених в умовах недостатнього освітлення. У такому режимі зйомки "прошка" може робити знімки з роздільною здатністю 50 мегапікселів.

Відео дня

Крім того, серія Xiaomi 12T також буде оснащена надширококутним сенсором з роздільною здатністю 8 Мп, камерою макро на 2 Мп і селфі на 20 Мп.

Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro: дата виходу і ціна

Прем'єра флагманської лінійки відбудеться вже наступного тижня, 4 жовтня.

За стандартну модель Xiaomi 12T зі 108-Мп камерою в Європі попросять 580 євро – в таку суму обійдеться версія з 8 ГБ оперативки й 128 ГБ флешпам'яті. Варіант з 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ флешпам'яті не сильно дорожче – 630 Євро.

Що стосується Xiaomi 12T Pro, який і стане першою 200-мегапіксельною моделлю виробника, то його ціна стартує з 770 євро за версію з 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ флешпам'яті. За найтоповішу конфігурацію з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ флешпам'яті попросять 800 євро.

До речі, в цей же день, 4 жовтня, очікується прем'єра і першого планшета Xiaomi в рамках суббренду Redmi.

Вас також можуть зацікавити новини: