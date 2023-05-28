27-дюймова панель видає роздільну здатність FullHD, до 250 ніт яскравості і 99%-е покриття палітри sRGB.

Компанія Xiaomi вивела на ринок під брендом Redmi один з найдоступніших моніторів "за свої гроші". Він насамперед призначений для офісних завдань і оснащений панеллю з частотою оновлення екрана вище стандартної – 100 Гц.

Повна назва моделі – Redmi Display A27 IPS. За новинку просять 599 юанів (близько 3000 грн), і якщо судити за технічними характеристиками, вона ні в чому не поступається дорожчим моделям.

У новинці встановлена IPS-панель з діагоналлю 27 дюймів і Full HD роздільною здатністю (1920×1080). У характеристиках монітора зазначено, що 8-бітна матриця охоплює 99% кольорової палітри sRGB, має максимальну яскравість 250 ніт і кути огляду 178 градусів. Є сертифікація TÜV Rheinland щодо зниженого синього випромінювання.

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Для підключення до ПК передбачені порти HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4. Також є кріплення VESA для розміщення на стіні або кронштейні.

Модель Redmi Display A27 поки доступна для покупки тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Якщо ви шукаєте недорогий ігровий монітор, раніше Xiaomi випустив один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує дешевше 200 доларів.

Також Хіаомі нещодавно вивела на ринок новий доступний ноутбук від Redmi – Book 14 2023. У нього алюмінієвий корпус, просунута акустика і відмінні конфігурації з процесорами Intel.

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