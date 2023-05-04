Перше місце, на думку користувачів, розділили між собою пристрої Xiaomi і Realme.

Творці популярного бенчмарка АnTuTu опублікували новий звіт, що демонструє свіжий рейтинг задоволеності користувачів смартфонів Android. Зазначається, що він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки користувачів.

Перше місце розділили між собою Realme 10 Pro+ і Xiaomi 13 Ultra з показником задоволеності 96,36%. Якщо перший зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті, то апарат "Сяомі" є найнавороченішим (й найдорожчим) камерофоном на ринку.

Третє місце дісталося ще одному флагману Find X6 Pro від китайського бренду Oppo. Він набрав 94,31% позитивних відгуків. Далі за списком розташувалися Magic5 Pro і Xiaomi 13 Pro – обидва смартфони мають рейтинг понад 93% і можуть похвалитися топовим залізом і якісними камерами.

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Інші позиції в топ-10 виглядають так:

Honor X40 GT – 93,17%

vivo X90 Pro Plus – 92,07%

Nubia Z50 Ultra – 92,26%

Galaxy S23 Ultra – 91,65%

OnePlus 11 – 91,26%

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку. На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+.

Також публікували цікавий рейтинг найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту вдома. Як виявилося, Asus виробляє найпростіші для лагодження пристрої, а Sony – найскладніші.

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