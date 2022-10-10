Сама тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Українські оператори ще в березні запустили національний роумінг. Принцип його роботи простий – він дозволяє переключитися на мережу іншого оператора у випадку, якщо основна мережа недоступна.

Повідомляється, що через ракетні обстріли рашистами 10 жовтня в деяких регіонах України спостерігаються проблеми зі зв'язком. У зв'язку з цим не буде зайвим нагадати, як перейти в національний роумінг і скористатися покриттям іншої компанії.

Як підключитися до мережі іншого оператора

Щоб скористатися функцією, необхідно відключити автовибір мережі і вибрати відповідну вручну – Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell, 3Mob.

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на Android : Налаштування → Мобільна мережа (або Підключення) → Оператор;

: Налаштування → Мобільна мережа (або Підключення) → Оператор; на iOS : Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі.

Якщо підключитися до мережі не вийшло, спробуйте ще раз, і по можливості виберіть іншого оператора. Також перевірте, чи випадково не ввімкнено "Режим польоту". Ще як варіант – перезавантажте свій смартфон.

Якщо ж додзвонитися все одно не виходить – краще відправити "смс-ку". При цьому за будь-якої можливості варто відключати мобільний Інтернет, використовуючи для зв'язку стаціонарний або Wi-Fi.

Зауважимо, що тарифікація через національний роумінг зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Як розвантажити мобільну мережу для поліпшення зв'язку

Національний роумінг створює велике навантаження на мережі операторів. Для зниження навантаження рекомендується відключити функцію автоматичного завантаження мультимедіа в месенджері на телефоні.

Як це зробити – ми розповідали в окремій замітці. Також рекомендуємо почитати про офлайн-месенджери, які працюють без Інтернету через вбудований вай-фай або блютуз.

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