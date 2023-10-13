Як запевняє виробник, їх апарати "служать довше, ніж будь-які інші смартфони".

Apple випустила інструкцію з порадами щодо покупки iPhone, що вже був у використанні. Компанія ніколи особливо не відрізнялася любов'ю до перепродажу своїх пристроїв. Тим дивніше новий документ підтримки, опублікований на її офіційному сайті.

У своїй замітці купертинівці відразу зайшли з козирів, підкресливши, що iPhone "служить довше, ніж інший смартфон". Тому придбання їх гаджета "з рук" має сенс.

Але при цьому важливо, зазначає Apple, робити покупку у надійного продавця.

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Якщо можете, з'ясуйте, чи є у iPhone якісь фізичні пошкодження, стан батареї, а також уточніть історію обслуговування пристрою. Якщо iPhone заблоковано активацією, не купуйте його. Огляньте смартфон при отриманні. Якщо він не в тому стані, в якому ви очікували, поверніть його.

Автори рекомендації дали поради щодо покупки в інтернеті і в маркетплейсах, а також з тестування функцій і стану акумулятора.

"Якщо б/у iPhone не вмикається можливо, акумулятор розряджений, спробуйте його зарядити. Якщо акумулятор не заряджається, не купуйте пристрій".

В інструкції Apple також детально розібрали кожен нюанс, який слід перевірити перед покупкою використаного iPhone. Серед порад: перевірка зовнішнього вигляду, як з'ясувати, чи прив'язаний iPhone до оператора зв'язку, а також як перевірити камеру, динаміки і всі бічні кнопки.

Згідно з актуальною статистикою, смартфони Apple є найбільш вигідними при перепродажі, в той час, як пристрої на Android знецінюються на вторинному ринку куди швидше: деякі з них сильно дешевшають всього через два місяці після виходу.

Також статистика демонструє, що в останні роки світовий ринок смартфонів демонструє спад. Цей тренд багато в чому пов'язаний з розширенням сегмента б/у – наприклад, замість покупки нового середньобюджетного апарату багато користувачів віддають перевагу старому флагману.

УНІАН розповідав про найкращий iPhone на сьогодні за співвідношенням ціни та якості. Він оптимальний для роботи, ігор та фото, але при цьому не має непотрібних косметичних функцій, як актуальна лінійка "айфонів".

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