Чутки від перевірених інсайдерів за рік до виходу смартфонів.

Відразу після виходу iPhone 15 в мережі почали поширюватися чутки про те, що в наступних "прошках", які вийдуть через рік, буде відразу шість камер в основному модулі.

Передбачається, що три нових датчики, які додадуться до вже присутніх трьох в основному модулі, можуть бути призначені для знімання контенту під амбітну гарнітуру Apple Vision Pro, яка вийде на початку 2024 року.

Цю новину доповнив Мін-Чі Куо, відомий своїми зливами інформації про техніку Apple. За його інформацією, наступного року так званий "телевик" з тетрапризмою отримає і iPhone 16 Pro. Йдеться про оптику для 5х зума без втрат якості. В актуальній лінійці ця фішка є тільки у моделі Pro Max, тоді як iPhone 15 Pro отримав лише 3-кратний зум.

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Також інсайдери "злили", що всі смартфони лінійки iPhone 16 отримають новий безрамковий дизайн, а співвідношення дисплея до корпусу буде знову покращено, пропонуючи користувачам "абсолютно новий досвід використання пристрою". Також в корпусі будуть застосовуватися нові матеріали, які зроблять айфони ще тонше, легше і міцніше.

Це вже не перші подробиці про iPhone 16 майже за рік до виходу смартфонів. Очікується, що наступного року Apple нарешті переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї. Нагадаємо, представлені напередодні iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащуються екранами з кадровою частотою 60 Гц.

А в iPhone 16 Pro з'явиться ще одна кнопка, яка нібито відповідатиме за спуск затвора камери. При цьому, як запевняють інсайдери, вона буде не фізичною, а ємнісною. Цікаво, що до презентації iPhone 15 в мережі активно циркулювали чутки, що Apple повністю відмовиться від всіх фізичних кнопок і навіть порту для зарядки.

А тим часом користувачі не перестають скаржаться на моделі iPhone 15 Pro. Смартфони перегріваються, батареї роздуваються, а дисплеї вигорають. Днями компанія випустила оновлення iOS 17.0.3, але тести показують, що проблема з перегрівом нікуди не поділася.

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