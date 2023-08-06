Він оптимальний для роботи, ігор і фото, але при цьому немає непотрібних косметичних функцій, як актуальна лінійка "айфонів".

Смартфон iPhone 11 Pro Max назвали найкращим айфоном "за свої гроші" для купівлі в 2023 році – як для себе, так і в якості подарунка. Він оптимальний для роботи, ігор і фото, але при цьому немає непотрібних косметичних функцій, як лінійка "айфонів" з 2022 року.

Про це розповів журналіст популярного порталу 9To5Mac. Він зазначив, що дисплей його iPhone 14 Pro Max вигорів, через що на час ремонту він почав користуватися iPhone 11 Pro Max. "Чесно кажучи, я не так вже й багато і втратив", – говориться в замітці.

Журналіст зауважив, що флагман Apple покоління 2019 року має ідеальні габарити – 6,5-дюймовий OLED-дисплей хоч і великий, але не гігантський, як у 14 Pro Max. На його думку, нинішні "айфони" дуже незручно тримати без чохла.

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За продуктивність відповідає процесор A13 Bionic, який і в 2023 році працює доволі спритно, з мінімум глюків і лагів. Журналіст встановив бета-версію новенької iOS 17, яка теж працює без нарікань.

Також iPhone 11 Pro Max може запропонувати покупцям Face ID, дуже круту основну камеру з об'єктивами на 12 мегапікселів кожен і нічним режимом, і акумулятор, який треба заряджати рідше ніж раз на день – навіть коли він трішечки просів.

У висновку журналіст 9To5Mac зазначив, що останні покоління "айфонів" не мають дійсно важливих технічних поліпшень, щоб купувати новий смартфон щороку. "Дивлячись на мій iPhone 11 Pro Max, я впевнений, що більшість людей, які досі користуються ним, все ще дуже задоволені ним", – додав він.

А тим часом до презентації нової лінійки iPhone 15 залишається трохи більше ніж місяць. Цього року традиційна вереснева презентація Apple пройде 13 вересня.

При цьому, запуск серії смартфонів iPhone 15 може бути відкладено на кілька тижнів або навіть більше. Найраніше – новинки з'являться в жовтні, стверджує джерело.

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