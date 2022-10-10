Як розвантажити мобільну мережу, щоб поліпшити зв'язок / фото ua.depositphotos.com

Термінові оповіщення про сирени, загрози обстрілу та останні новини про війну більшість українців зараз отримують на каналах месенджерів в Telegram, Viber і т.д. Там же діляться даними про дислокацію окупантів і координують роботу волонтерів.

Від величезного потоку новин та медіафайлів мобільна мережа починає сильно перевантажуватися і додзвонитися до рідних буває проблематичним. Тому нагадаємо, як можна допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

  • підключатися до домашньої Wi-Fi мережі;
  • відключати функцію автоматичного завантаження Мультимедіа на телефонах.

Як це зробити

Як правило, в більшості месенджерах настройки схожі, але можуть трохи відрізнятися:

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  • зайдіть в "Налаштування" вашого месенджера;
  • перейдіть в "Дані та сховища" або "Медіафайли";
  • вимкніть опцію "Фонове завантаження";
  • у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".

Після цього ви зможете самі вибирати, які фото або відео-контент завантажувати.

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Месенджери, які працюють без Інтернету

Російські терористи не можуть змиритися з поразками на полі бою, тому зганяють злість на мирних жителів. Сьогодні Україна зазнала масованого ракетного обстрілу, мобільний зв'язок у різних регіонах почав працювати з перебоями.

У такому випадку варто підготувати до того, як залишатися на зв'язку з рідними та близькими в автономному режимі. Офлайн месенджери зв'язуються один з одним безпосередньо через вбудований вай-фай або блютуз. Цей спосіб називають Mesh або комірчаста мережа.

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