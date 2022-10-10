Термінові оповіщення про сирени, загрози обстрілу та останні новини про війну більшість українців зараз отримують на каналах месенджерів в Telegram, Viber і т.д. Там же діляться даними про дислокацію окупантів і координують роботу волонтерів.
Від величезного потоку новин та медіафайлів мобільна мережа починає сильно перевантажуватися і додзвонитися до рідних буває проблематичним. Тому нагадаємо, як можна допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.
Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:
- підключатися до домашньої Wi-Fi мережі;
- відключати функцію автоматичного завантаження Мультимедіа на телефонах.
Як це зробити
Як правило, в більшості месенджерах настройки схожі, але можуть трохи відрізнятися:
- зайдіть в "Налаштування" вашого месенджера;
- перейдіть в "Дані та сховища" або "Медіафайли";
- вимкніть опцію "Фонове завантаження";
- у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".
Після цього ви зможете самі вибирати, які фото або відео-контент завантажувати.
Месенджери, які працюють без Інтернету
Російські терористи не можуть змиритися з поразками на полі бою, тому зганяють злість на мирних жителів. Сьогодні Україна зазнала масованого ракетного обстрілу, мобільний зв'язок у різних регіонах почав працювати з перебоями.
У такому випадку варто підготувати до того, як залишатися на зв'язку з рідними та близькими в автономному режимі. Офлайн месенджери зв'язуються один з одним безпосередньо через вбудований вай-фай або блютуз. Цей спосіб називають Mesh або комірчаста мережа.