Потрібно тільки мати пристрій з доступом до інтернету.

Львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій можна блокувати російські сайти в форматі онлайн-гри, навіть не виходячи з укриття.

Про це повідомила Мінцифра у Telegram.

"Граєш в онлайн-гру – блокуєш сайти ворога: простий спосіб боротьби на цифровому фронті. Від початку російського вторгнення в Україну, львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій можна долати ворога, навіть не виходячи з укриття. Головне мати пристрій з доступом до інтернету", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за одну годину гри гравець може надіслати близько 20 тис. запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ.

Як долучитись до блокування ворога:

Зайдіть на сайт https://playforukraine.life/;

Якщо ви граєте з території України, обов’язково потрібно використовувати VPN. У інших країнах використання VPN не обов’язкове;

Виконуйте завдання, що вказані на сторінці;

Навіть якщо ви лишите сторінку на своєму комп'ютері або смартфоні відкритою, вона автоматично продовжить перевантажувати сайти агресора.

Мінцифри запевняють, що гра абсолютно безпечна та не шкодить браузеру.

Зазначається, що за час існування такої гри розробники вже залучили близько 180 тисяч користувачів з різних країн, які здійснили 288 млрд атак. Було атаковано близько 200 ворожих сайтів.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифрі заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

До цього у відомстві дали українцям низку порад щодо інфогігієни під час війни. Вони наблизять Україну до перемоги.

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