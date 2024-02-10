Виявилося, що в цьому рейтингу лідирують смартфони Applе. Їх найчастіше ремонтують самостійно або віддають в ремонтну майстерню.

У мережі з'явився цікавий рейтинг найбільш ремонтованих смартфонів з 2006 по 2023 рік. Для цього дослідники Electronics Hub проаналізували дані iFixit – відомого порталу, де публікуються оцінки різних гаджетів з погляду ремонтопридатності.

Лідером рейтингу виявився культовий iPhone 4, інструкція до обслуговування якого зібрала 5,2 млн переглядів. Ба більше, весь топ-5 займають смартфони Apple – iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4s і iPhone 5s. Тоді як Galaxy S III 2012 року став найбільш ремонтованою моделлю Android.

Серед нових смартфонів, випущених в останні два роки, лідером назвали iPhone 14 Pro Max. У топ-5 також потрапили iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra і Google Pixel 7 Pro.

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Виробник, смартфони якого користувачі ремонтували найчастіше, виявився Apple. Інструкції до обслуговування iPhone різних поколінь зібрали 17,5 млн переглядів. Нижче з істотним відривом розташувалися Samsung, Huawei, LG і Xiaomi.

Восени 2023 Nokia випустила смартфон, який назвали одним з найкращих винаходів року. Його особливість – висока ремонтопридатність. Будь-який користувач, у якого є невелика викрутка і 5 хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру і задню кришку – деталі, які найчастіше ламаються.

Раніше спеціалісти зібрали рейтинг найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту. Як виявилося, Asus виробляє найпростіші для лагодження апарати, а Sony і Xiaomi – найскладніші.

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