Схоже, новинки вийдуть на ринок під іншою назвою.

Напередодні презентації нової флагманської лінійки Xiaomi 13 стало відомо, що китайська компанія вирішила "перестрибнути" через одну цифру в назві своїх смартфонів.

Пристрої, найімовірніше, називатимуться Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro. На це натякає опублікована на просторах інтернету фотографія коробки однієї з моделей.

Причин, чому так сталося, може бути кілька. Однією з причин може бути те, що на ринку вже є iPhone 14, і в Xiaomi могли назвати свої нові смартфони, виходячи з цього факту. Крім того, Xiaomi 14 органічніше поєднується з назвою нової прошивки MIUI 14.

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Витік також підтверджує, що смартфони лінійки Xiaomi 14 отримають новий флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативної пам'яті та фірмову оболонку MIUI 14.0.2.0 на базі операційної системи Android 13.

Яким буде Xiaomi 13/14 і коли він вийде

Очікується, що нові флагманські смартфони компанії Xiaomi будуть представлені протягом найближчих тижнів. Інсайдери обіцяють практично безрамковий дизайн, ультразвуковий сканер відбитків пальців, поліпшену камеру, а також корпус з плоскими гранями як у останніх iPhone.

Попереднє покоління Xiaomi 12 було представлено в кінці грудня минулого року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія швидкої зарядки, а також оболонка MIUI 13.

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