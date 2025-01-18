Цей крок послідував за скаргами політиків у Німеччині на те, що алгоритм X просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого.

Брюссель наказав Ілону Маску повністю розкрити останні зміни, внесені до рекомендацій щодо X, активізувавши розслідування ролі платформи соціальних мереж у європейській політиці.

Як пише Financial Times, розширене розслідування Європейської комісії вимагає від X передання внутрішніх документів, що стосуються її алгоритму рекомендацій. Комісія також видала "наказ про зберігання" для всіх відповідних документів, що стосуються того, як алгоритм може бути змінений у майбутньому.

Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує і підсилює контент.

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Зазначається, що цей крок послідував за скаргами політиків у Німеччині на те, що алгоритм X просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого. Маск виступив на підтримку націоналістичної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), стверджуючи, що вона врятує Німеччину.

На запитання, чи було розширене розслідування відповіддю на спірне інтерв'ю, яке Маск провів минулого тижня зі співголовою AfD Еліс Вайдель, представник Комісії сказав, що новий запит допоміг "нам контролювати системи навколо всіх цих подій, що відбуваються".

За його словами, це "повністю незалежно від будь-яких політичних міркувань або будь-яких конкретних подій". Хенна Вірккунен, керівник цифрового напряму Комісії, додала:

"Ми прагнемо до того, щоб кожна платформа, яка працює в ЄС, поважала наше законодавство, спрямоване на те, щоб зробити онлайн-середовище справедливим, безпечним і демократичним для всіх громадян Європи".

Ілон Маск може купити TikTok

У Китаї розглядають можливість продажу американського підрозділу соцмережі TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не уникне потенційної заборони у США. Про це писало видання Bloomberg.

За інформацією джерел, влада Китаю підтримує те, щоб TikTok контролювала материнська компанія Bytedance, однак вона оскаржує заборону, подаючи апеляцію до Верховного суду США.

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