Також девайс оснащений LED-підсвічуванням на задній панелі, найтоповішим процесором Qualcomm і 24 Гбайт оперативної пам'яті.

У Китаї пройшла презентація продуктів realme. Одна з новинок – флагманський смартфон GT5 який, відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт. Всього за 80 секунд заповнюються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

Також смартфон оснащений світлодіодною смугою на задній панелі для оповіщення про повідомлення та інші події, найтоповішим процесором Qualcomm і 24 Гбайт оперативної пам'яті.

Основні характеристики realme GT5:

Дисплей: 6,74", 1,5 K, AMOLED, 144 Гц, 1400 ніт.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 ГГц, Adreno 740.

Пам'ять: 12/16/24 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ LPDDR5X, 256/512 або 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0.

Камера: основна (50 Мп, Sony IMX890), ширококутна (8 Мп, Sony IMX355), макро (2 Мп, GalaxyCore GC02M1).

Батарея: 4600/5240 мАг, швидка зарядка 150/240 Вт.

ОС: Android 13, realme UI 4.0

Крім того, у девайса при собі просунута система охолодження, 16-мегапіксельна фронталка і стереодинаміки. А на вибір покупцям будуть доступні три конфігурації GT5, які відрізняються не тільки місткістю пам'яті, але і місткістю акумулятора зі швидкістю зарядки.

У Китаї цінник на realme GT5 стартує з 2999 юанів (~15 000 грн), найтоповіша версія з 24 ГБ + 240 Вт обійдеться в 3799 юанів (~19 200 грн). Пізніше новинка добереться до Європи.

Для порівняння, нові Айфони зможуть заряджатися при потужності до 35 Вт. При цьому не факт, що прискорена зарядка дістанеться всім новим моделям.

Вже підтверджено, що Apple представить лінійку iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.

Якщо ви в пошуках недорогого Android-смартфона, УНІАН ділився рейтингом найбільш збалансованих моделей на ринку. Всі вони володіють топовими екранами, якісною оптикою для камери і вражаючою автономністю.

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