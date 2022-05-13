За словами Маска, припинення операції пов'язане з перевіркою даних числа фейкових акаунтів у соцмережі.

Глава SpaceX Ілон Маск заявив про припинення угоди з купівлі Twitter.

Про це мільярдер написав у себе в Twitter.

За словами Маска, припинення операції пов'язане з перевіркою даних числа фейкових акаунтів у соцмережі.

"Угода з Twitter тимчасово припинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки, згідно з якими спамові / фальшиві облікові записи дійсно представляють менше 5% користувачів", - написав Маск.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що глава SpaceX Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Маск уклав угоду з купівлі Twitter Іnс, в результаті якої йому перейде контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів, включаючи світових лідерів.

Вас також можуть зацікавити новини: