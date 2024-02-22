Він моментально перемикається між операторами для забезпечення більш стабільного зв'язку.

Головні європейські оператори стільникового зв'язку – Deutsche Telekom і Tele2 – розробили новий формат SIM-карти. Він називається rSIM або Resilient SIM, що дослівно перекладається як "стійка сім-карта".

Головна перевага rSIM полягає в можливості одночасно використовувати відразу два номери різних операторів в одній карті. Зараз для цього потрібен або телефон з двома слотами, або телефон з підтримкою eSIM і слотом під "сімку", повідомляє портал Android Authority.

Крім того, rSIM підтримує технології штучного інтелекту, який стежить за якістю мережі в реальному часі. Якщо зв'язок пропаде, технологія сама переключиться на іншого оператора без розриву з'єднання.

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Як зазначається, rSIM можна використовувати для поліпшення якості зв'язку і "прокачки" смартфона. Наприклад, "односімочний" телефон можна перетворити в "двухсімочний".

Інше застосування rSIM – поліпшити якість передачі даних між розумними-гаджетами, яким для стабільної роботи потрібно безперебійне підключення до Інтернету. Часто так буває, що інтернет в будинку пропав, і все чайники, кондиціонери і т.п. "відв'язалися". У таких випадках їх доводиться заново синхронізувати. rSIM розв'язує цю проблему за допомогою продуманої системи перемикання між операторами.

Карти формату rSIM вже пропонують такі стільникові оператори як Deutsche Telekom, Tele2, T-Mobile і GSMA. Але звичайний користувач поки купити її не може – потрібно звертатися в салони для тестування технології.

А трохи раніше в 2024 році вже почалася епоха Wi-Fi 7. Нова технологія майже в п'ять разів швидше Wi-Fi 6, а також стабільніше і надійніше.

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