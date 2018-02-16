На Тернопільщині у січні в порівнянні з груднем 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.

В Тернопільській області у січні найбільше подорожчали овочі та фрукти, подешевшали – яйця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у січні в порівнянні з груднем 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Подешевшали лише яйця – на 2% та рис – на 0,9%.

Натомість овочі подорожчали на 7,7%, фрукти – на 7,9%, на 2,1% – риба, на 1,6% – хліб, молоко – на 1,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 1,7%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у цілому не змінилися. При цьому тютюнові вироби подорожчали на 0,9%, алкогольні напої подешевшали на 1,1% (за рахунок акційних пропозицій).

Одяг і взуття подешевшали на 4,7%, у т. ч. одяг – на 6,5%, взуття – на 2%, що пов’язано із сезонними знижками товарів зимового асортименту.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості оренди житла на 3,9%. Водночас утримання та ремонт житла подешевшали на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,6%, у т.ч. вартість амбулаторних послуг зросла на 2,6%, фармацевтичної продукції – на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,4% пов’язано зі зростанням вартості палива та мастил на 4,8% та транспортних послуг – на 1,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,3% за рахунок подорожчання поштових послуг на 25,0% та місцевого телефонного зв’язку – на 7,9%.

Послуги освіти подорожчали на 1,1%, зокрема дошкільної – на 6,6%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,7%.