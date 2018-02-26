У Тернополі шахраї видурили в пенсіонерки 2 тисячі доларів

Шахраї "заманили" жертву "надзвичайно вигідною акцією", переможець якої зможе виграти велику кількість призів. а як бонус учасник також отримає чималу знижку на покупку ліків в місцевий аптеках.

У Тернополі шахраї видурили в пенсіонерки 2 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наприкінці минулого тижня до тернополянки на вулиці підійшла невідома особа, яка представилась співробітником відомої торгової мережі. Жінка розповіла, що зараз відбувається надзвичайно вигідна акція, переможець якої зможе виграти велику кількість призів. Як бонус, учасник також отримає чималу знижку на покупку ліків в місцевий аптеках.

В цей момент до них підійшов перехожий, який був співучасником шахрайки, та розповів, що сам нещодавно отримав подарунок. Відтак тернополянка погодилася взяти участь у розіграші. При цьому шахрайка обумовила, що для отримання бонусної картки жінці треба підтвердити свою платоспроможність, щоб довести, що вона справді може собі дозволити купувати товари мережі.

Великої суми грошей пенсіонерка при собі не мала, тому жінки попрямували до місця проживання потерпілої.

Тернополянка винесла з квартири 2 тис. доларів. Шахрайка поклала їх в конверт, туди ж помістила бонусну картку і віддала жінці.

Через кілька годин пенсіонерка вирішила скористатися бонусною карткою. Однак замість своїх грошей всередині вона виявила лише нарізану газету.

Ошукана пенсіонерка звернулась за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 ККУ- шахрайство.