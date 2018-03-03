У Тернополі відкрили перший регіональний бізнес-інкубатор (фото)

Серед населення Тернопільщини спостерігається велика зацікавленість до започаткування власної справи. При цьому більшість підприємців-початківців потребують всебічної підтримки.

У Тернополі відкрили перший регіональний бізнес-інкубатор. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, створений він за ініціативи ТОДА у партнерстві з Тернопільським обласним центром зайнятості.

«Бізнес-інкубатор стане місцем, у якому народжуватимуться та зростатимуть успішні проекти. Вперше такий проект реалізовано на теренах Тернопільської області. Це достатньо важливий крок для створення інфраструктури для підтримки та розвитку малого бізнес», – сказав під час відкриття голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що серед населення Тернопільщини спостерігається велика зацікавленість до започаткування власної справи. При цьому більшість підприємців-початківців потребують всебічної підтримки – консультаційної, організаційної, технічної.

«Саме тому ми активно працюємо над створенням мережі бізнес-інкубаторів», – сказав Барна.

Він також нагадав, що недавно відбулося відкриття Центру підтримки підприємництва на базі облдержадміністрації, а також Кременецької, Бережанської та Чортківської районних адміністрацій.

«У подальшому ми плануємо створення подібних бізнес-інкубаторів на базі Центрів зайнятості в усіх без винятку районах області. Загалом Тернопільська область активно працює у напрямку підтримки бізнес-ініціатив. Спільно з проектами німецько-українського фонду ми маємо можливість відшкодовувати до 5-7% кредиту річних. Також у нас діє обласна програма підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає щонайменше 1 млн грн для розвитку підприємництва Тернопільщини», – зауважив керівник області.

Основна ідея та завдання бізнес-інкубатора насамперед полягає у наданні всебічної допомоги громадянам, які хочуть започаткувати свою справу. Діятиме Тернопільський регіональний бізнес-інкубатор за спеціально розробленою програмою, яка передбачатиме для учасників технічно-оснащені робочі місця, наявність комп’ютерної та іншої оргтехніки, доступ до мережі Інтернет тощо.

«За результатами конкурсного відбору на участь в бізнес-інкубаторі визначено 17 переможців, які надалі реалізовуватимуть свої проектні ідеї та бізнес-плани в різноманітних галузях. Починаючи від створення сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, комплексу оздоровлення бджолопродуктами, обробки та розпилення природного каменю, вирощування та реалізації зелені, та створення ІТ-продуктів і впровадження біоенергетичних проектів», – розповіла директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галина Воляник.