Всього з початку року в області зафіксовано 19 випадків переохолодження, внаслідок яких 5 людей загинули.

На Тернопільщині за добу внаслідок переохолодження госпіталізовано трьох осіб. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 12.07 до Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні з обмороженням пальців правої і лівої кісті та пальців правої і лівої стоп госпіталізовано жителя села Папірня Теребовлянського району, громадянина 1986 року народження.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок переохолодження померла місцева жителькаПотерпілого виявила сестра у його власному домогосподарстві та викликала працівників екстреної медичної допомоги. В даний час потерпілий перебуває у задовільному стані.

О 12 год до Бережанської центральної районної клінічної лікарні з обмороженням обох стоп госпіталізовано жителя с. Шибалин Бережанського району, громадянина 1959 року народження. Потерпілий отримав обмороження внаслідок довготривалого перебування на вулиці в гумових чоботах. В даний час потерпілий перебуває у задовільному стані.

А о 21.30 до Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні з обмороженням нижньої третини обох гомілок та обох стоп ІІІ ступеня госпіталізовано жителя с. Могильниця Теребовлянського району, громадянина 1976 року народження. Потерпілий отримав обмороження під час заготівлі дров в місцевому лісі. В даний час стан потерпілого – середньої важкості.

Всього з початку року в області зафіксовано 19 випадків переохолодження, внаслідок яких 5 людей загинули, 14 – травмовано.