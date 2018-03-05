Саме тут, на той час в українському селі, у 1945 році було розстріляно 366 українців.

Делегація з Тернопільщини взяла участь у заходах, приурочених 73-ій річниці трагедії села Павлокома, де у 1945 році на той час в українському селі було розстріляно 366 українців разом із о. Володимиром Лемцьом, врятувалися лише 36 українців

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, біля меморіалу, який споруджено на місці їхнього поховання, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Іван Бабійчук, голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин запалили лампадки й поклали квіти.

Під час скорботних заходів Барна у своєму виступі наголосив, що українці й поляки – це братні слов’янські народи, які об’єднує спільна історія, взаємодоповнення традицій та приналежність до європейської культурної та політичної традиції.

«Ми мусимо розуміти наступне – коли українці й поляки боролися спільно проти російської колонізації – ми були сильними, нас побоювалися і поважали. Прикладів цьому є багато. Коли ж ми були поодинці – програвали. Саме тому тепер, як ніколи, слушний час, щоб нагадати всім: добробут і вільний розвиток європейських народів є можливим тоді, коли ми згуртовані, бо в єдності – наша сила! Без незалежної України, незалежної Польщі може й не бути, тому, що російський імперіалізм прагне до світового панування. Тож, пам’ятаймо, що один крок Варшави від Києва автоматично означає два кроки Москви до Варшави», – сказав Барна.