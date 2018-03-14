На Тернопільщині при падінні з навантажувача загинув інженер з техніки безпеки (фото)

Під час ходу тягача чоловік не втримався, впав і потрапив під колеса. Травми 31-річного чоловіка виявилися смертельними,

На Тернопільщині внаслідок падіння з навантажувача під його колесами загинув інженер з техніки безпеки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, нещастя трапилося учора на одному із підприємств Тернопільської області.

Працівник фірми, інженер з техніки безпеки близько 15 години вирішив під'їхати від КПП до складських приміщень на навантажувачі марки SL-50. В салон не сів, а став на підніжку спецтехніки.

Проте під час ходу тягача він не втримався, впав і потрапив під колеса. Травми 31-річного жителя села Новосілка виявилися смертельними, він помер до приїзду швидкої.

За попередніми даними, кермувальник спецтехніки був тверезий. Триває слідство відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального коденксу ("порушення правил безпеки дорожнього руху") .