На Тернопільщині при падінні з навантажувача загинув інженер з техніки безпеки (фото)
На Тернопільщині внаслідок падіння з навантажувача під його колесами загинув інженер з техніки безпеки.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, нещастя трапилося учора на одному із підприємств Тернопільської області.
Працівник фірми, інженер з техніки безпеки близько 15 години вирішив під'їхати від КПП до складських приміщень на навантажувачі марки SL-50. В салон не сів, а став на підніжку спецтехніки.
Проте під час ходу тягача він не втримався, впав і потрапив під колеса. Травми 31-річного жителя села Новосілка виявилися смертельними, він помер до приїзду швидкої.
За попередніми даними, кермувальник спецтехніки був тверезий. Триває слідство відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального коденксу ("порушення правил безпеки дорожнього руху") .