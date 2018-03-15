На Тернопільщині Volkswagen після обгону з порушенням врізався у стовп, постраждали троє осіб

35-річна жінка, яка сиділа на передньому сидінні Volkswagen, не пристебнулася паском безпеки і отримала серйозні травми.

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора на перехресті поблизу села Бересток Заліщицького району зіткнулися Ford Transit та Volkswagen Caravelle.

Водій Volkswagen порушуючи ПДР, здійснив обгін безпосередньо на перехресті, не впевнившись у безпечності виконання свого маневру, зіткнувся з Ford Transit. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen заїхав у стовп.

35-річна жінка, яка сиділа на передньому сидінні Volkswagen, не пристебнулася паском безпеки і отримала серйозні травми. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани обличчя, закрита травма живота, травма грудної клітки та перелом ребер. Ушкодження ніг отримали ще два пасажири цієї автівки, чоловіки 60 і 64 років.

Потерпілих забрала швидка.