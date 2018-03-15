У Тернополі відбулися урочистості до Дня українського добровольця (фото, відео)

Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув у боротьбі з ворогом, та помолилися за їх світлу пам'ять, а також за мир в Україні.

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня українського добровольця.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в заході, який відбувся на Театральному майдані, взяли керівники міста та області, близько 100 військовослужбовців, бійці-добровольці, школярі, предстаники громадськості.

Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув у боротьбі з ворогом, та помолилися за їх світлу пам'ять, а також за мир в Україні.

«Намагання розділити Україну на два різні світи – було і залишається елементом кремлівської політики, яка спрямована на знищення нашої держави. Для цього протягом багатьох років до початку революції Гідності знищувалася українська армія, розпродувалася військова техніка, знищувалися військові частини. Ще в лютому 2014 року лише 5 тисяч військових були боєздатними і могли стати на захист нашої держави, тобто все було готово до окупації України, а відтак її знищення. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася. Тепер українська армія – сильна, впевнена та боєздатна», – відзначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він підкреслив, що переломним став березень 2014-го, коли бойові сотні Майдану трансформувалися у з’єднання батальйонів-добровольців.

«Героїзм, які вони проявили під Іловайськом, Мар’їнкою, Донецьким аеропортом та в інших місцях бойової слави, неоціненний.Сьогодні я дякую кожному з понад 4 700 учасників бойових дій з Тернопільщини, добровольцям за те, що вони є і за те, що зробили й продовжують робити для України. Дякую також усім, хто сьогодні захищає нашу державу у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, в батальйоні «Тернопіль» та в інших військових з’єднаннях. Ми обов’язково переможемо, а наша відроджена українська армія наведе порядок на Донбасі і в Криму!», – висловив переконання Барна.

З нагоди свята він також вручив добровольцям сертифікати на придбання військового спорядження.