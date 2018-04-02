Їх дозвіллям та відпочинком займатимуться Кременецький, Тернопільський, Зборівський, Шумський, Збаразький та Лановецький райони.

150 дітей з Донбасу проведуть в Тернопільськй області великодні свята.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, організація відпочинку дітей із зони проведення антитерористичної операції відбувається за дорученням голови ТОДА Степана Барни та відповідно до клопотання народного депутата України Дмитра Лубінця.

Їх дозвіллям та відпочинком займатимуться Кременецький, Тернопільський, Зборівський, Шумський, Збаразький та Лановецький райони.

«До обласного центру діти прибудуть 6 квітня. Зустріч відбудеться на залізничному вокзалі. Звідти вони роз’їжджаються по районах. А вже 9 квітня для наших гостей запланована культурна програма у Тернополі та зустріч з головою обласної державної адміністрації», – поінформувала начальник управління освіти ТОДА Ольга Хома.

Як повідомляв УНІАН, у грудні на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська акція «Потяг єднання «Труханівська Січ». Протягом одного дня молоді люди зі всієї України знайомилися з Тернопільщиною та спілкувалися зі своїми однолітками та військовослужбовцями.

Крім того, близько 300 дітей в рамках культурної акції «Схід та Захід разом» з Луганської та Донецької областей провели різдвяні свята в Тернопільській обалсті.