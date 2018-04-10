Біатлоністка з Тернопільщини посіла третє місце в Чемпіонаті світу з лижних видів спорту серед військових (фото)
13:34, 10 квітня 2018Тернопіль
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54-й Чемпіонат світу з лижних видів спорту серед військових відбувся 7 квітня в австрійському Хохфільцені.
Перемогу в гонці патрулів здобула команда з Австрії / фото Федерація біатлону України
Марія Кручова в складі української команди спортсменів-військових посіла третє місце на чемпіонаті в Австрії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, 54-й Чемпіонат світу з лижних видів спорту серед військових відбувся 7 квітня в австрійському Хохфільцені. У складі жіночої команди Україну представляла біатлоністка з Тернопільщини Марія Кручова. Разом з Валерією Дмитренко, Юлією Джимою та Іриною Варвинець спортсменки-військові здобули ІІІ місце.
Фото Федерація біатлону України
Перемогу в гонці патрулів здобула команда з Австрії, другими стали спортсмени з Польщі.
Третє місце посіли і чоловіча команда України. Перемога дісталася команді Австрії, друге місце у представників Німеччини.
Фото Федерація біатлону України
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