Біатлоністка з Тернопільщини посіла третє місце в Чемпіонаті світу з лижних видів спорту серед військових (фото)

54-й Чемпіонат світу з лижних видів спорту серед військових відбувся 7 квітня в австрійському Хохфільцені.

Марія Кручова в складі української команди спортсменів-військових посіла третє місце на чемпіонаті в Австрії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, 54-й Чемпіонат світу з лижних видів спорту серед військових відбувся 7 квітня в австрійському Хохфільцені. У складі жіночої команди Україну представляла біатлоністка з Тернопільщини Марія Кручова. Разом з Валерією Дмитренко, Юлією Джимою та Іриною Варвинець спортсменки-військові здобули ІІІ місце.