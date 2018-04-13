Браконьєр, який побив на Тернопільщині єгеря, 3,5 роки відсидить за ґратами

38-річний обвинувачений своєї вини не визнав, участь у вчиненні злочину заперечив.

Чоловік, в якого вилучили дозвільні документи за полювання у недозволеному місці, натомість зігнав злість на працівнику місцевого товариства мисливців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області, 15 листопада 2015 року обвинувачений з групою мисливців зайшов у приміщення Лановецької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок (далі УТМР) та двічі вдарив кулаком єгеря, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

38-річний обвинувачений своєї вини не визнав, участь у вчиненні злочину заперечив. Також пояснив суду, що вранці того дня голова районного УТМР перевіряв у нього дозвільні документи: спершу вилучив та потім повернув.

Читайте такожУ Тернополі затримали чоловіка, який грабував жінок, стріляючи з пістолета

Сам голова організації розповів, що того дня разом із потерпілим виявив чотирьох мисливців, які незаконно полювали на території лісу відтворюючої ділянки агроформування Бережанської сільської ради. З метою припинення незаконних дій він вилучив у них відстрілочні та контрольні картки відстрілу дичини. Того ж дня компанія мисливців прийшла в приміщення організації, вчинили скандал, вимагаючи повернути дозвільні документи, а обвинувачений двічі вдарив кулаком в голову єгеря.

Дебошира звинуватили за ч.2 ст. 350 КК України. Оскільки скоєне правопорушення є злочином середньої тяжкості, чоловіка засудили до обмеження волі на 3 з половиною роки. Він також повинен виплатити на користь потерпілого 15 тис. грн спричиненої моральної шкоди.