На Тернопільщині двом крадіям додали років у в’язниці за погрози вбити прокурора

Двоє грузинів, які обкрадали автомобілі тернополян та погрожували прокурору на суді, відсидять 3 роки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільській області, двоє громадян Грузії впродовж липня–серпня 2017 року викрадали майно із автомобілів тернополян. Загалом завдали збитків на суму 77 тис. грн.

Під час розгляду апеляційної скарги щодо обраного запобіжного заходу один із підозрюваних у скоєнні злочинів погрожував убивством прокурору Тернопільської місцевої прокуратури, який виконував службові обов’язки під час розгляду згаданої скарги в апеляційному суді Тернопільської області.

Тернопільський міськрайонний суд погодився з позицією прокурора та засудив обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.ч.1, 2 ст.185, та ще за ч.1 ст.345 КК України (погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником своїх службових обов’язків) до покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

Матеріальна шкода, завдана потерпілим, відшкодована під час досудового розслідування та судового розгляду.