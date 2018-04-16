На Тернопільщині двом крадіям додали років у в’язниці за погрози вбити прокурора

13:11, 16 квітня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині двом крадіям додали років у в’язниці за погрози вбити прокурора / фото nabu.gov.ua

Під час розгляду апеляційної скарги щодо обраного запобіжного заходу один із підозрюваних у скоєнні злочинів погрожував убивством прокурору Тернопільської місцевої прокуратури, який виконував службові обов’язки під час розгляду згаданої скарги в апеляційному суді Тернопільської області.

Тернопільський міськрайонний суд погодився з позицією прокурора та засудив обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.ч.1, 2 ст.185, та ще за ч.1 ст.345 КК України (погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником своїх службових обов’язків) до покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

Матеріальна шкода, завдана потерпілим, відшкодована під час досудового розслідування та судового розгляду.

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