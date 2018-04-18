За січень-лютий жителі Тернопільщини сплатили лише 72% нарахованих сум за комунальні послуги

Заборгованість населення за постачання природного газу на кінець лютого 2018р. становила 283,6 мільйона гривень.

За останні зимові місяці жителі Тернопільщини сплатили лише 71,8% нарахованих сум за комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, в січні–лютому 2018р. населенням області оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 330,2 млн грн (71,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 122,6 млн грн.

Заборгованість населення за постачання природного газу на кінець лютого 2018р. становила 283,6 млн грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 77,3 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,6 млн грн, за вивезення побутових відходів – 4,8 млн грн, за постачання електричної енергії – 62,6 млн грн.

У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець лютого 2018р. була відсутня.

Відповідно до положень, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" та від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300) у січні–лютому 2018р. з населенням області укладено 72 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 224,0 тис. грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 64,2 тис. грн.