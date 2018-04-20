На Тернопільщині посеред поля загорілася автівка
10:45, 20 квітня 2018Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електрообладнання автомобіля.
фото УНІАН
Пожежа в авто виникла через замикання в моторі.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 19 квітня о 22:04 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на польовій дорозі у місті Почаїв Кременецького району. На виклик направили черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління.
На місці було встановлено, що пожежа виникла у моторному відділенні автомобіля “ВАЗ”.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електрообладнання автомобіля.
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