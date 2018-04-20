На Тернопільщині посеред поля загорілася автівка

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електрообладнання автомобіля.

Пожежа в авто виникла через замикання в моторі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 19 квітня о 22:04 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на польовій дорозі у місті Почаїв Кременецького району. На виклик направили черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління.

На місці було встановлено, що пожежа виникла у моторному відділенні автомобіля “ВАЗ”.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електрообладнання автомобіля.