В січні-березні за субсидіями на Тернопільщині звернулося вдвічі менше домогосподарств, ніж за І квартал минулого року

Упродовж січня-березня 2018 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 15 871 домогосподарство.

Упродовж січня–березня 2018р. за субсидіями звернулось 15 871 домогосподарство, що в 1,9 рази менше, ніж за аналогічний період 2017р.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, в березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 228 376 домогосподарств, що становило 64,1% від загальної кількості домогосподарств області.

Упродовж січня-березня 2018 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 15 871 домогосподарство, що в 1,9 рази (на 14986 домогосподарств) менше, ніж у січні-березні 2017 р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 29,5%, у сільській місцевості - 70,5%.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 13 823 домогосподарствам (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями в 2017р., але призначено їм було тільки в 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями)), з них у міських поселеннях – 3 220 домогосподарствам, у сільській місцевості – 10 603. Порівняно з січнем–березнем 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась у 2,5 раза (на 20 353 домогосподарства).

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–березні 2018р. Становила 11 107,9 тис. грн (у міських поселеннях – 4 559,9 тис.грн, у сільській місцевості – 6 548,0 тис. грн), у січні–березні 2017р. – 58 960,9 тис. грн (у міських поселеннях – 23 150,6 тис. грн, у сільській місцевості – 35 810,3 тис. грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в березні 2018р. зменшився порівняно з березнем 2017р. у 3,0 рази (на 643,4 грн) і становив 323,6 грн.

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, в січні–березні 2018р. Становила 127 8442,5 тис. грн, що на 26,3% менше відповідного показника в січні–березні 2017р., з неї в міських поселеннях – 541 348,3 тис.грн, у сільській місцевості – 737 094,2 тис. грн.

Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають ці послуги, на кінець березня 2018р. Становила 1 177 440,1 тис. грн.