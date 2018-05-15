Голова ТОДА бере участь у Х Європейському економічному конгресі у Польщі

11:56, 15 травня 2018
Тернопіль
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Степан Барна поїхав із візитом до Польщі / фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, конгрес розпочався учора 14 травня у Республіці Польща в м. Катовіце.

У складі офіційної української делегації разом на чолі з першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим Барна братиме участь у панельних дискусіях та зустрічах з потенційними інвесторами.

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«Мета Х Європейського економічного конгресу – координація розвитку європейської економіки, а також розширення торгівлі зі стратегічними партнерами. Це чудова можливість для переймання досвіду та налагодження економічної співпраці. Плануємо продемонструвати оособливості нашої країни і нашого регіону для залучення інвесторів», – розповів про ціль поїздки керівник області.

Загалом на конгрес з’їхалися представники політики, бізнесу, польських урядових міністерств, очільники та менеджери найбільших польських компаній, інноваційні молоді підприємці та великі інвестори з Європи.

Триватиме захід до 16 травня.

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Теги: #Польща#Конгрес#Тернопільщина#Степан Барна