У Тернополі вшанували пам’ять жертв політичних репресій (фото)

Участь в заході взяли керівники області, представники громадських організацій, інтелігенції, духовенства, військовослужбовці, а також пересічні тернополяни й гості міста.

У Тернополі вшанували пам’ять жертв політичних репресій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з нагоди 80-ої річниці масових політичних репресій 1937-1938 років учора біля Тернопільського музею політичних в’язнів та репресованих відбувся мітинг-реквієм.

Участь в заході взяли керівники області, представники громадських організацій, інтелігенції, духовенства, військовослужбовці, а також пересічні тернополяни й гості міста. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих борців за волю України.

«Відновлення історичної правди про скоєні політичні репресії та належне вшанування пам’яті жертв є ознакою того, що душа нашого народу – жива. Хіба міг пробачити імперський режим бажання українського народу відтворити свою державність? Не міг червоний окупант спокійно сприйняти й героїчні перемоги УНР, УГА, Січових Стрільців. Мільйони українців загинули тільки за прагнення мати свою державу та віру в її відродження», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що у 1991 році чи не вперше за всю історію відновлення державності відбулося мирним шляхом.

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«Проте у 2014-му той самий окупант, класично поєднавши ідеології царизму, російського імперіалізму та комунізму, зайшов на нашу українську землю Донбасу та Криму. Сьогодні, як і десятки років тому, українці поневіряються у застінках тюрм самопроголошених республік та російських спецслужб. І лише наша армія, відроджена та сильна, здатна захистити нашу державу. Кожен військовослужбовець, який служить та з честю відстоює територіальну цілісність на сході нашої країни, є гарантом нашої недоторканості», – наголосив голова ТОДА.

Принагідно він подякував політв’язнгям, які тояли коловитоків боротьби за сучасну незалежну Загалом на території Тернопільської області приживають близько 400 політичних в’язнів та репресованих.

«Низький уклін вам до землі, політв’зні та репресовані, діти політв’язнів. Дякую також усім, хто сьогодні прийшов вшанувати пам’ять про тих, хто віддав своє життя за волю України», – сказав Барна.

Завершився мітинг традиційним покладанням квітів до меморіальної композиції жертвам політичних репресій.