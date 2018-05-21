Потерпілого госпіталізували, загрози його життю немає.

У Тернополі, намагаючись втекти з військкомату, з 5-го поверху впав призовник.

Як повідомили УНІАН в обласному військкоматі, інцидент стався учора 20 травня на обласному збірному пункті.

Попередньо встановлено, що призовник Бережанського військкомату, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі по карнизу. Однак зірвався та впав на дах сусідньої будівлі.

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Внаслідок цього призовник отримав травми різного ступеню тяжкості. Нарядом по збірному пункту постраждалому була надана перша медична допомога.

Потерпілого госпіталізували, загрози його життю немає. Військовим комісаром Тернопільського ОВК призначено службове розслідування для з'ясування причин, які призвели до даної події.